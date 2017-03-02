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- Метро Неаполя. Станции Vanvitelli и Salvator Rosa.
Метро Неаполя это уникальное сооружение, уникальное явление. Первая линия проектировалась с учетом того, чтобы соединить наиболее важные части городской инфраструктуры. Метро должно связать центр города, основные его районы с вокзалом и аэропортом. Бесконечные пробки Неаполя, связанные со средневековой планировкой центра города, где нельзя увеличить пропускную способность дорог за счет их расширения, вынуждают жителей отдавать предпочтение внеуличному транспорту. Сейчас строительство метро первой линии в самом разгаре, уже соединен центр города с вокзалом. В обозримом будущем линия будет кольцевой. Кроме линии 1, есть еще линия легкого метро - линия 6, а также... есть еще один оператор со своим метро - это линия 2. У нее даже другой логотип, то есть по сути в городе есть два метро!! Однако только линия 1 является тем самым классическим метро. Оно идет на глубине порядка 40 метров - это метро глубокого заложения. Такое решение тут применяется по нескольким причинам. Во-первых, в центре достаточно плотная застройка, чтобы делать метро неглубоким, улицы узкие и копать открытым способом нельзя. Во-вторых, Неаполь - город очень старый, его история насчитывает десятки сотен лет, а значит практически где бы вы не начали копать - наткнетесь на артефакты прошлых веков. А вот на глубине в 40-50 метров конечно никаких артефактов уже нет, это ниже любого культурного слоя, однако при строительстве эскалаторных наклонов и лестничных сходов эта проблема очень актуальна.
И это одна из причин того, что метро Неаполя строится очень неспешно. К примеру проект станции Municipio из-за найденных в результате работ артефактов переделывали более 20 (!!!) раз. На строительстве станций Неапольского метро работают десятки археологов. Это лишь одна из особенностей. Но основной фишкой Неапольского метро является оформление его станций. Сейчас в мире есть тренд на создание общественных пространств на базе станций метро, крупных пересадочных узлов. Метро перестает быть просто транспортом, где пассажиры должны только доехать до нужной им станции и все. Теперь метро должно радовать пассажиров, некоторые станции подземок становятся настоящими магнитами для туристов, они становятся настоящими достопримечательностями. Более того, идет реновация старых станций, построенных 20 и более лет назад. Как пример, можно вспомнить станцию барселонского метро Drassanos, которая построена в конце 60-х, а много позже была обновлена архитектурным бюро ON-A, в Мюнхене также ведутся работы по реновации старых станций. Но сегодня не об этом. Тут совершенно новый метрополитен. Первая часть линии 1 открыта всего в 1993 году. В Неаполе изначально была поставлена задача сделать общественные пространства, выполненные известными архитекторами и наполнить их произведениями современного искусства. Чтобы понимать, метро в Европе, особенно свежие системы, открываемые недавно, это очень утилитарные пространства, с минимальной декоративной составляющей. В Неаполе сделали наоборот. И это позволило местному метро заявить о себе. Во многих рейтингах самых красивых и и необычных станций метро в мире... обязательно появляется станция и из этого южно-итальянского города.
Сегодня мы начнем знакомиться со станциями линии 1 неапольского метро. Начнем со схемы. Как это принято в Европе, на схему нанесен весь городской скоростной транспорт. В данном случае это метро, легкое метро, городская электричка и фуникулеры. А также на схему нанесены перехватывающие парковки, порт и вокзал.
1. Первая на очереди станция Vanvitelli. Она открылась в составе первой очереди в составе участка Vanvitelli - Colli Aminei 28 марта 1993 года. Архитектор станции Мишель Капобьянко. В 2004 году станции сделали рестайлинг, так как была принята концепция "станции искусства" для центральных станций метро. Реконструкцией занялся все тот же Мишель Капобьянко совместно со своим сыном Лоренцо. На выход тут нет турникетов, а на вход стоят такие вот "мясорубки"
2. На платформу из вестибюля идут две лестницы и эскалатор, а с платформы поднимаются два эскалатора по бокам.
3. Стены украшены фотографиями фотографов Оливо Барбьери и черно-белыми фото Габриэля Базилико. Естественно это виды города Неаполя.
4. Над эскалатором из неоновых трубок спираль с числами Фибоначчи. Это инсталляция Марио Менца.
5. Смотрится круто. Кстати числа Фибоначчи, как элемент оформления станции метро используют и наши архитекторы, например на ст. м. "Ломоносовский проспект", которая скоро откроется. Интересно, что эскалатор вниз и лестницы идут на до самой платформы, они доходят до промежуточного этажа, а уже оттуда на платформу спускается лестница, а вот эскалаторы вверх поднимают пассажиров непосредственно с уровня платформы.
6. На промежуточном этаже продолжение инсталляции. Тут какие-то непонятные животные, тоже с номерами из числового ряда Фибоначчи.
7. Эскалаторы с платформы имеют такие вот ограждающие арки. Забавно.
8. На стенах висят металлические звезды. Это произведения Гилберто Зорио. Звезды, как утверждает автор - это хорошее предзнаменование для удачного путешествия.
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10. Вот так развели потоки пассажиров и они нигде не пересекаются - отлично.
11. Станция с боковым расположением платформ и с каждой стороны в уровне платформы есть такие вот мозаичные панно Изабеллы Дюкро. С одной стороны.
12. И с другой.
13.
14. Сама же станция довольно просто оформлена. Все силы архитекторов и декораторов ушли на вестибюль.
15. Все предельно лаконично, Потолок ничем не отделан, по нему идут всякие коммуникации. Он выкрашен в черный, и не освещен, поэтому вся начинка не бросается в глаза.
16. Тут все, едем дальше.
17. Станция Salvator Rosa. начнем с вестибюля, жаль, было уже темно и снаружи я его не сфотографировал. Но всегда на помощь приходят гуглокаты, там можно все увидеть, как это выглядит снаружи и даже покрутить, чтобы рассмотреть со всех сторон. Павильон с высокими сводчатыми окнами с цветным стеклом. Интересно, как это все смотрится днем, когда солнышко. Как обычно, линейка турникетов на вход и до турникетов туалет. То есть можно воспользоваться в любой момент, для этого не обязательно использовать билет на вход.
18. Над эскалаторным наклоном керамическое панно в виде занавеса - это работа Энцо Кукки.
19. Слева стоит такой вот... если бы это стояло у нас - это был бы надгробный камень, но это стеклопластиковый цветок от художницы Рафаэллы Наппо.
20. Тут висит очень интересная схема станции. Как видно у станции два наземных вестибюля. На станцию идет каскад из 4 эскалаторов, а также лифт. Удивительно, но на наших станциях глубокого залегания лифтов на уровень платформы не делают. Даже на новых. А ведь это вполне возможно. Итальянцы с этим справились.
21. Мы даже потестили лифт. Едет долго, но привозит нас непосредственно на платформу.
22. Но давайте спустимся по эскалаторам.
23. Преобладающая отделка на большинстве станций в Неаполе - это стекло и камень. Даже наверное стекла где-то больше. Удивительно, но таким хрупким материалом материалом облицовывают даже станы эскалаторного наклона.
24. Спускаемся ниже и тут уже нержавейка. Кстати, помимо двух эскалаторов, один вверх, другой вниз, тут присутствует и лестница, так что кому скучно, может спуститься так.
25. Два пролета проехали, остался еще один.
26. Направо проход к платформе, а налево - в другой вестибюль.
27. Еще одно произведение современного искусства. Автор Сантоло де Лука. Картинка - переливашка. По такой же технологии хотели у нас сделать на ст.м. "Фонвизинская" картинки в светильниках на пилонах, помните?
28. Еще современное искусство. Картина (или что это?) называется "Гермафродит в момент самоопладотворения". Вот как то так, ни больше ни меньше.
29. Проход в другой вестибюль.
30. А мы продолжаем спускаться на платформу.
31. Станция Salvator Rosa открылась в 14 апреля 2001 года в составе участка Vanvitelli - Museo. Второй вестибюль открылся годом позже - в 2002. Архитекторами стали Алессандро и Франческо Мендини. Станция глубокого залегания, как мы только что убедились. И что удивительно, в ней есть центральный зал, это нетипично для европейских метрополитенов. Отделка центрально зала - стеклянные панели, на потолке панели из нержавейки. Проходов в боковые залы всего три, один в конце платформы, где мы сейчас стоим, там, за спиной находится лифт. Еще один проход в начале платформы и один посередине.
32. Лифт. Указатели показывают направление, также над проходами висит схема линии.
33. Торец и проходы отделаны мелкой плиточкой.
34. Как то так.
35. Чтобы центральный зал не выглядел пустынным тут тоже установлены современные инсталляции.
36. Тут очень трогательная группа из малышек Фиатов 500. Снова прослеживается своя, итальянская тема в оформлении станции. Фиат 500 - один из первых сити-каров и одна из самых популярных моделей итальянской фирмы, ну и наконец она просто очень милая. Машинки заботливо накрыты теплыми пледами. Инсталляция называется "Метро безопаснее".
37. Как мило.
38. Больше в центральном зале ничего интересного.
39. Мы проехались сюда уже вечером и народу практически не было.
40. В боковых залах основной цвет красный. Даже покрытие на полу красного цвета.
41. Интересные светильники, но отчего то они не горят.
42. Естественно на станции есть урны, а вернее такие вот штуки. В принципе, с точки зрения безопасности - это хорошее решение, так как пакеты прозрачные и в случае чего можно увидеть, что туда выбросили.
43. В торцах мозаики от Фулвии Мендини. Таких круглых медальонов 4, с каждой стороны своя мозаика. Обратите внимание на то, что в тоннеле идет вполне себе нормальная "дорожка" по которой можно прогуляться по тоннелю.
44. Мозаика с другой стороны.
45. Схема метро и схема линии.
46. На путевой стене такое вот граффити. Это полотно, длинной 50 метров. Интересно, что это холст (!!!)
47. Настоящая работа на холсте в метро - это сильно конечно. Ну а мы на этом заканчиваем. В следующий раз будет еще несколько станций.
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Вообще эти МД, рисующие граффити даже на на стенах Венеции и Рима - полные пидорасы. "Стильное молодёжное занятие", вкусно рекламируемое в подростковых медиа отдельной когортой пидорасов от журналистики.
У них - подземка, а у нас - метро!
Говно там у них. насрано везде, грязь и убожество. Как фотки ни прикрепляй!
"Коммуникации видны, но не бросаются в глаза" - автор, ты дурак, но зачем других считать такого же уровня. как ты. убожество?