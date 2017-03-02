Метро Неаполя. Станции Vanvitelli и Salvator Rosa.

Начнем знакомиться с Неаполем, поднявшись на одну из самых высоких точек города. Как и любой уважающий себя город с богатой историей, в Неаполе…

Совершенно неожиданно для себя решили съездить на юг Италии. Я в Италии не был ни разу. Наверно не следовало начинать знакомство с этой страной…